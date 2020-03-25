نادي الأسير يدعو عائلات الأسرى المحررين لتأجيل حفلات الاستقبال حمايةً لأبناء شعبنا

وطن: دعا نادي الأسير، اليوم الأربعاء، كافة عائلات أسرانا إلى تأجيل حفلات استقبال أبنائهم الذين اقترب تحررهم من سجون الاحتلال، وذلك حرصاً على سلامة أبناء شعبنا من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار النادي في بيان مقتضب له إلى أن الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية تشكل مناعة ورافعة وطنية في مواجهة الوباء، الأمر الذي يتطلب من جميع أبناء شعبنا التقيد والالتزام بها.