القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

وطن: حملت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة، دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسرى والاسيرات في سجونها، داعية لتدخل دولي واضح للافراج عن الاسرى وفق جدول زمني محدد وحسب الاعراف الدولية، وبشكل خاص الحالات المرضية، والاطفال، وكبار السن، والاسيرات عملا بكل المواثيق الدولية وقت الطوارئ والاوبئة.

ودعت القوى في بيان أصدرته، الأربعاء، أبناء شعبنا لمقاطعة منتجات الاحتلال مع اصابة احد عمال مصنع "تنوفا" الاحتلالي بالفيروس، وإمكانية انتقال الفيروس للمواطنين عبر هذه المنتجات، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم، واعتماد المنتجات المحلية، وغير الاسرائيلية عند الشراء ما امكن.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل وطن نسخة عنه:

تتوجه القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة بتحية الوفاء والتقدير لابناء شعبنا في كل مكان الذين ابدوا روح المسؤولية الوطنية العالية في ظل الظروف الصعبة، والدقيقة التي نعيشها، وسلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين والتي تهدف لمحاصرة انتشار وباء كوفيد 19 كورونا، كما تتوجه القوى بالتحية للطواقم الطبية، والاجهزة الامنية والمؤسسات بكل القطاعات التي تتماثل وتتكامل وتتلاحم بكل الجهد الممكن من سلامة وصحة ابناء شعبنا .

ان القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة وهي تهيب بابناء شعبنا لتجنب كل ما يعرض سلامتهم للخطر، والعمل على توفير الحماية، واخذ كل الاحتياطات اللازمة فانها تشدد على مايلي

- تحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسرى والاسيرات في سجونها، وتدعو لتدخل دولي واضح للافراج عن الاسرى وفق جدول زمني محدد وحسب الاعراف الدولية، وبشكل خاص الحالات المرضية، والاطفال، وكبار السن، والاسيرات عملا بكل المواثيق الدولية وقت الطوارئ والاوبئة

- تتوجه القوى بنداء استغاثة لاتحاد النقابات العالمي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتامين حماية العمال، ووقف السلوك الوحشي لدولة الاحتلال بالقاء عمالنا على مفترقات الطرق، والحواجز العسكرية للاشتباه باصابتهم بالفيروس، كما تدعو العمال لوقف العمل، وبشكل خاص عمالنا في المستعمرات، واهمية تبليغ الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود اصابات في صفوفهم

- تشدد القوى على اهمية متابعة الوزارات والجهات المختصة لمسألة الاسعار، واحتكار البعض لبعض السلع والتلاعب بالاسعار في ظل الظروف التي نعيشها وهو ما يتطلب العمل على اجراءات مشددة بحق كل من يتلاعب وايضا العمل على ضبط الخروج والدخول، والتقيد بساعات الفتح والاغلاق التي اعلنها رئيس الوزراء د. محمد اشتية، واللتزام التام بهذا الخصوص .

- تدعو القوى ابناء شعبنا لمقاطعة منتجات الاحتلال مع اصابة احد عمال مصنع "تنوفا" الاحتلالي بالفيروس، وامكانية انتقال الفيروس للمواطنين عبر هذه المنتجات، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم، واعتماد المنتجات المحلية، وغير الاسرائيلية عند الشراء ما امكن .

- تؤكد القوى على قرار اغلاق الاماكن الدينية تجنبا لوصول الفيروس عبر الاحتكاك، وتدعو للالتزام بالقرارات الرسمية للتوقفعن اداء الصلوات في الاماكن العامة او قرب المساجد

- تؤكد القوى على اهمية وقف التنقل والخروج الا في حالات الضرورة القصوى وبناء على تعليمات الجهات المختصة، ووقف كامل وتام لكل التنقلات داخل المحافظة او الى محافظات اخرى حفاظا على سلامتهم وحياتهم