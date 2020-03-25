الأمير تشارلز مصاب بفيروس كورونا

وطن: أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، بأن الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الوضع الصحي لتشارلز البالغ من العمر 71 عاما، "جيد بشكل عام"، مضيفة أن نتائج اختبار الكشف عن كوفيد-19 الذي خضعت له زوجته كاميلا، كان سلبية.

ونقلت وسائل إعلام عن كلارانس هاوس الملكية في لندن، أن ولي العهد يخضع للعزل الذاتي في سكوتلندا.

وعلى غرار دول أوروبية عديدة، تشهد بريطانيا انتشارا متسارعا للفيروس ووصل عدد الإصابات إلى 8167 فيما سجلت 423 وفاة حتى صباح الأربعاء، وفق موقع تابع لجامعة جونز وبكنز يرصد انتشار المرض في العالم.