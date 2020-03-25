نادية حرحش تكتب لوطن: كما تكونوا يُولّى عليكم!

الحديث النبوي القائل كما تكونوا يولى عليكم، يستخدم كلسان الحال في حياتنا الفلسطينية. فمهما تذمرنا من آداء السلطة، في كل مرة ننظر فيها من حولنا نفهم أن السلطة هي انعكاس لحالنا! فالسلطة بأفرادها ليست سوى جزء من هذا الشعب.

الأحداث الأخيرة المتعلقة بفيروس الكورونا منذ إعلان حالة الطوارئ، اثبتت بأن الحكومة ليست بالسوء الذي توقعناه. على العكس، أخذت مواقف استباقية وتعاملت مع الشعب باحترام وشفافية تدريجية مع تقدير الوضع.

ولكن، لا يمكن القول أن العتب قد رفع عن الحكومة بعد ثلاثة أسابيع من اعلان الطوارئ والتعامل مع الناس باحتواء كبير. اعلان حظر التجول جاء كذلك تدريجيا ولا يمكن وصف تعامل الحكومة الا بالرحيم.

ولكن، ما شاهدناه بالأمس بين بيت لحم وجنين يؤكد أن مأساوية الوضع متداخلة. فلا الحكومة تختلف عن الشعب في تعاملهابجدية مع الأمر، ولا الشعب كذلك.

في بيت لحم، تجمع العشرات، بين محافظ ورجال دين وغيرهم لتقديم إسناد من الرئيس لرجال الدين الموجودين بكنسية المهد من أجل الصلاة والدعاء. في فترة كهذه، تقول التعليمات بضرورة الابتعاد مترين بين الشخص والآخر، وفي مدينة بيت لحم، المفروض عليها الحجر الصحي وحظر التجول، باعتبارها المدينة المنكوبة بالفيروس. يؤكد هذا المشهد على عبثية تعامل الحكومة مع الأمر. ومثله ذلك المشهد الشعبي لاستقبال أسير محرر في مخيم جنين لا يختلف في عبثيته.

هنا، يجب التأكيد أن التعميم بأن الشعب عبثي هو غير وارد. وقد استثني الشعب من التنظيمات الحزبية كي لا ادخل في حالة جلد الذات.

فمن خرج من "الشعب" في مخيم جنين كان مسلحا، وعليه لا يمكن أن أضم هذا المشهد للفعل الشعبي.

كأننا انتقلنا من مشهدية الصلاة بالمساجد وتكفير المعترضين، إلى مشهدية الاحتفال الجماهيري بأسير محرر وتخوين المعترضين.

كيف لنا أن نطلب من إنسان ألا يذهب إلى الصلاة بالمسجد. وكيف لنا أن نقول لشعب يحتفل بأسيره المحرر بألا يحتفل.

بنفس الليلة الجامحة بالاحتفالات وإطلاق النار بالهواء في جنين. داهمت قوات الاحتلال بيت أسير محرر سابق واعتقلته في قلقيلية. ولم نسمع طلقة نار في هواء ولم يجتمع حول الأسير سوى اهل بيته العزّل.

خلقت الحكومة الوحوش التي تخاف من مواجهتها: تجار الدين وتجار الوطن.

عندما نسمع التقرير اليومي لمتحدث الحكومة، مفاجئ تحول التقرير الى خطاب خائف أقرب الى الاستجداء بالتزام الشعب بالتدابير الحالية.

كأن الحكومة توقفت عند فكرة "الخطوة الاستباقية" كإنجاز دائم وأخير. فهمنا أنّ الحكومة أخذت تدابير احترازية استباقية، ولكن ما هو الاستباقي بوجود آلاف البشر المتجمهرة بعد ثلاثة أسابيع من الاحتراز من تشكّل بؤرة لتفشي الفيروس؟

ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة بشأن ما حصل في جنين؟

ولكن كيف لي أن أحاسب "أولي السلطة" من التنظيمات ولقد أولتهم الحكومة شأن أخذ التدابير في أقاليمهم؟

كيف لي أن أحاسب الفرحة بتحرير أسير، والحكومة تقدم احتفاء جماهيريا لرهبان كنيسة في زمن الإغلاق؟

كيف استنفذت الحكومة الطاقات والكوادر الإعلامية وغيرها من أجل هذا الحدث؟

كيف للناس أن تميز بين ما هو ضروري وبين ما هو غير ذلك!

ألم يفكر أحد أنّ الأسير المحرر قد يكون مصابا بكورونا؟ هل إصابته غير واردة؟ هل يترك الاحتلال فرصة كهذه؟

اسمع "خطاب" المتحدث باسم الحكومة وأسأل نفسي، كيف لنا أن نتوقع التغيير؟ كيف لنا أن نحمي أنفسنا من خطر هذا الفيروس المتفشي؟

هل حكومتنا الرشيدة بتدابيرها الاستباقية أكثر حصانة من الفيروس من إيطاليا وإسبانيا ودولة الاحتلال الملاصقة، والتي نتنفس وإياها نفس الهواء، وربع كوادرنا البشرية تعمل بمصانعهم ومستعمراتهم؟ الإصابات الجديدة، كيف لا تثير الرعب في نفس المتحدث؟ بطن الهوى، كفر عقب، وبدّو... هل يعي المتحدث أنه مع كل إصابة هناك احتمالات بالمئات والآلاف من الإصابات الممكنة في ساعات قليلة؟ الناس لا تتجول في الشوارع. مفهوم الشعب للحظر يبدو كأنه احتفالي. إجازات وأكل... مع كل تحسن للطقس سيخرج الناس أكثر من بيوتهم، فما ساعد حتى اليوم هو سوء أحوال الطقس في الأسابيع السابقة.

أشعر بنفسي بين حالة لوم ترتد علي. فما أرى تصرفات أبناء الشعب المستهترة، سواء تلك الفردية أو الجمعية، فأشعر باليأس وانحسار سبل النجاة. وأرى تصريحات الحكومة وأفعالها وأفكّر كم نحن مجرد قبيلة لا يمكن لها أن تتجاوز قبليتها مهما لبسنا من بدلات واستخدمنا الحداثة في مظاهرنا الخارجية.

أفكر كم يرتد الحديث على الحكومة، وفعلاً "كما تكونوا يولى عليكم". فنحن بالمحصلة ارتداد للحكومة.

لأنه بالمحصلة لن يتغير أمر طالما النفوس غير متغيّرة.

نأخذ تدابير ونظن أن الفرد الخاص منا محصن أو مستثنى منها. نتفوه بلا ما لا نؤمن به. نمارس ما لا نفهم. ونعيش من أجل فرديتنا. مشوارنا طويل أو مستحيل نحو التقدم، "لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم."

وبما أنّ الحكومة غير قادرة على التحكّم بالحظر وفرض تدابير فعالة، وبما أن الشعب لا يريد الالتزام ولا يأبه للمخاطر. وبدلا من خراب البيوت الحاصل للمسحوقين من هذا الشعب، لنوفر على أنفسنا حرقة الأعصاب والموت رعبا، ليخرج من يخرج ويحافظ كل واحد على نفسه ومحيطه بقدرته. لأن الشعب أكد بعد جمهرة الأمس أن "البقاء لله" هو شعارنا!