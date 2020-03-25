الحزب الشيوعي الصيني يبرق برسالة شكر لحزب الشعب الفلسطيني ويُبدي استعداده لتقديم مساعدات طبيّة لفلسطين

رام الله-وطن: أبرق الحزب الشيوعي الصيني برسالة شكر وثناء إلى حزب الشعب الفلسطيني، لموقفه الداعم للصين في أزمتها لمكافحة تفشي وباء كورونا، مؤكداً أنّ تضامن ودعم الحزب الشعب الفلسطيني للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني في معركة ضد فيروس كورونا، يدل على مشاعر الصداقة التي يكنّها حزب الشعب الفلسطيني تجاه الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني.

وقال الحزب الشيوعي الصيني في رسالته، الثلاثاء، لحزب الشعب الفلسطيني: منذ انتشار فيروس كورونا، أولت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الأمين العام شي جينبينغ اهتماما بالغا، ووضعت سلامة حياة الشعب وصحته في المقام الأول، واتخذت التدابير الشاملة والإجراءات الكفيلة، وقادت الحكومة الصينية والشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا. وبفضل الجهود الوطنية الجبارة لجموع غفيرة من الجماهير، يتوطد ويتوسع الموقف المتمثل في استمرار تحسن حالة الوقاية والسيطرة على الوباء وتسارع استعادة الإنتاج والحياة بشكل مطرد، وكما تم تحقيق نتائج إيجابية في التخطيط بين أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدينا ثقة وقدرة وحظوظ تامة لكسب الانتصار النهائي في معركة ضد فيروس كورونا وتحقيق الأهداف المحددة بشأن إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والتخلص من الفقر.

مؤكداً أنّ الجانب الصيني يتمسّك بفكرة بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، حيث يدعو إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، ويساهم بشكل إيجابي في حماية أمن الصحة العالمية العامة. وإن الحزب الشيوعي الصيني على استعداد للعمل مع أحزاب العالم سويا على تعزيز التبادل وتكثيف التواصل وتقاسم تجربة مكافحة الوباء والتنسيق حول التدابير لمواجهة الوباء، وتعارض وصم أي بلد بعار الوباء وتسييس الوباء. ويعد أمن الصحة العالمية العامة تحديا مشتركا أمام البشرية جمعاء، فيتعين على دول العالم مواجهته يدا بيد، مما يحمي أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا، ويساعد في بناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية، ودفع الرفاهية والتنمية المشتركة.

مشدداً على أنّ الحزب الشيوعي الصيني مهتم بتطوير علاقات الصداقة مع حزب الشعب الفلسطيني، مستعداً لتعزيز التبادل والتعاون بين الحزبين وفقاً لروح "إيجاد الأرضية المشتركة مع ترك الخلافات جانباً والاحترام المتبادل والاستفادة المتبادلة"، بما يدفع تطور العلاقات الصينية الفلسطينية إلى الأمام باستمرار.

وكان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أكدّ استعداد الصين لتقديم المساعدة لفلسطين في مواجهة كورونا.

وفي تصريح لـوطن، بيّن الصالحي أنه يتم وضع ترتيبات لإيصال مسلتزمات طبية ضرورية من الصين، بناء على ما طلبته الجهات الطبية فلسطينية.

وقال إن هناك تواصلاً مع الحزب الشيوعي الصيني من خلال السفارة، وخلال التواصل المباشر مع دائرة العلاقات الدولية بخصوص إيصال المساعدات.

وبين الصالحي أن الصين تقدر الموقف التضامني الذي تم التعبير عنه من مكونات الشعب الفلسطيني خلال الأزمة التي مرت بها بداية ظهور الفيروس.

وشدد انه وخلال فترة ليست بعيدة ستصل المساعدات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية.

مؤكداً أنه تم تجاوز الصعوبات في آلية نقل المساعدات، وأنّ الصين حلت ذلك بآلية مباشرة من طرفها.