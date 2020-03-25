وزارة الاقتصاد توقف توريد منتجات "تنوفا" الإسرائيلية إلى الضفة بعد اصابة أحد عمالها بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن وقف توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطيني بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا(كوفيد-19) وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي.

وبينت الوزارة أن طواقمها تعمل على سحب منتجات الألبان من خط انتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك داعية في الوقت ذات المواطنين الى الاكتفاء باستهلاك المنتجات الوطنية.

وأشارت الوزارة ان المورد لمنتجات تنوفا الى السوق الفلسطيني توقف عن توريد كميات جديدة من المصنع المذكور لمدة خمسة ايام تبعاً للتدابير الصحية المعمول بها.