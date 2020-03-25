الموت يغيب الأسير المحرر المبعد لغزة سليمان السردي بعد صراع مع المرض

وطن: أكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وفاة الأسير المحرر المبعد إلى غزة سليمان أكرم محمود السردي، الليلة الماضية، بمستشفى الرنتيسي بعد صراع مع مرض السرطان في الدماغ والصدر.

والمبعد السردي من مخيم عسكر بنابلس وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 2001 وأبعِد لغزة بعد اعتقاله بعام وهو لا يحمل هوية أو جواز سفر ويحمل بطاقة تعريف ولديه 5 أباء.

وشدد البيان غزة على أن الظروف الإعتقالية السيئة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجعل من أجساد الأسرى أرضا خصبة لغزو الأمراض المزمنة والخطيرة.