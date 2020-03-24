الاحتلال يلقي بعامل على حاجز حزما للاشتباه بإصابته بـ"كورونا"

وطن: القت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعامل يعمل باحدى الورش الاسرائيلية على "حاجز حزما" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه إن طواقم الطب الوقائي في محافظة القدس تعاملت مع مواطن في الثلاثينات من عمره، بعد التبليغ عن الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث قامت بإجراء الفحوصات اللازمة له.

ونقل عبد ربه عن العامل قوله، أن سلطات الاحتلال القت به خارج عمله بذريعة بحجة عدم حيازته على شهادة خلو من "كورونا".

واكد أن الفحوصات بينت عدم وجود أي اعراض بالإصابة بـ"كورونا" لدى العامل لحظة فحصه من قبل الطواقم المختصة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، طالب جميع العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال بالعودة لمنازلهم حفاظا على سلامتهم، وذلك على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في دولة الاحتلال وإجراءات منع التنقل المتوقعة.

(وفا)