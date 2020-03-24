اشتية: على جميع العمال الفلسطينيين بالداخل العودة،والخضوع للحجر المنزلي

وطن: طلب رئيس الوزراء محمد اشتية من جميع العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في دولة الاحتلال وإجراءات منع التنقل المتوقعة.

وقال اشتية إن "جميع العمال العائدين من إسرائيل سيخضعون لحجر بيتي لمدة 14 يوما، ومن تبدو عليه أعراض فيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فورا".

وشدد على ضرورة التزام جميع العمال العائدين بالتعليمات الصحية الصادرة، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.