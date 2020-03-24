وزارة الصحة الإسرائيلية تتوقع وجود 50 ألف مصاب بـ"كورونا" لم يتم فحصهم

وطن-ترجمة خاصة: برغم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في دولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إلى ثلاثة، وحوالي 1930 مصاباً حتى الليلة، ولكن التوقعات حول انتشار الفيروس تتجه للأسوأ بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الوقائية.

وتوقّع البروفيسور إيتامار غروتو، المدير العام المساعد في وزارة الصحة الإسرائيلية، وجود 50 الف مصاب لم يتم فحصهم حتى الآن في "اسرائيل".

وقال غروتو لوسائل إعلام عبرية، إن السبيل الوحيد لوقف انتشار الفيروس بشكل فعال هو إغلاق جميع المتاجر بما في ذلك المواد الغذائية والصيدليات.

وأضاف غروتو "أتفهم أن هذا يبدو اقتراحا متطرفا لكن موقف الوزارة واضح. لكنه سيتطلب الإعداد المناسب قبل أن يتم تفعيله".

وكان مدير عام الوزارة، موشِه بَر-سيمان طوف، قد حذّر في وقت سابق من اليوم، من أن دولة الاحتلال قد تكون في وضع صعب مثل إيطاليا إذا لم يتم اتخاذ تدابير صارمة لتقدير عدد المصابين الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي سيرتفع إلى مئات، ويمكن أن يصل العدد إلى الآلاف، قائلاً: "إذا لم نفعل شيئاً سنصل إلى حالة إيطاليا".