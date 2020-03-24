غنام: اعتقال اثنين حاولا تهريب شخص محجور صحياً الى محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت د.ليلى غنام عن اعتقال شخصين حاولا تهريب شخص محجور صحيا في ضواحي القدس الى محافظة رام الله والبيرة، مشيرة ان جهاز الامن الوقائي قام باعتقالهما وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

وبينت غنام ان هذه الممارسات الفردية تعتبر شروعاً بالقتل واستهتاراً بصحة المواطنين، لافتة الى ان اجراءات عقابية مشددة سيتم اتخاذها بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

وشكرت غنام الملتزمين بمنازلهم والفرق الوطنية العاملة بالميدان كل بمجاله واختصاصه مشيرة ان هذه الفترة سنتجاوزها بتعاوننا والتزامنا، متمنية السلامة لكافة ابناء شعبنا.