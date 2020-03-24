الناطق باسم الحكومة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. وطالبتان عادتا اليوم من إيطاليا قيد الفحص

رام الله-وطن: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة، وأن فحوصات أجريت للعديد من العمال الذين ألقى بهما الاحتلال على الحواجز ونتائجها سلبية أي غير مصابين.

وجدد ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، اليوم الثلاثاء، تحذيره لعمالنا من التوجه لأماكن العمل التي يتعرضون فيها لظروف غير إنسانية والمستوطنات التي باتت بؤرا للوباء.

وأفاد بأنّ طالبتين وصلتا اليوم من إيطاليا وهما الآن في مركز الحجر الصحي بـ"الجراند بارك"، وأخذت منهما عينات ستخضع للفحص لنعرف إذا ما كانتا أصيبتا بالوباء أم لا، مشيرا إلى أن "حالة كفرعقب ما زالت والمخالطين لها قيد الفحص، وعندما تخرج النتائج سنعلن عنها".

وفي سؤال مراسل وطن، حول الفائدة من التنسيق الطبي مع الاحتلال، في الوقت الذي يقوم به الاحتلال بإلقاء العمّال الفلسطينيين المشتبه بإصابتها بكورونا على الحواجر، قال ملحم إنّ "نحن نعمل بأخلاقنا، والاحتلال يعمل بأخلاقه، وإلقاء الاحتلال العمال المشتبه بإصابتهم بكورونا على الحواجز دون تنسيق ودون رعاية اختراق فادح للتدابير لمواجهة الفيروس".

وتابع: نحن على يقين أننا سنخرج من هذه الجائحة ونحن أكثر قوة ومنعة وتحديا في مواجهة الوباء المقيم وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس غطرسته ضد عمالنا ويلقي بهم على جانب الطريق، اليوم حدث كما جرى أمس، ألقي العمال على قارعة الطريق، فاليوم جرى انتهاج السياسة نفسها التي لا تلتفت إلى أدنى مستوى الأخلاق ومبادئ الشرعية الدولية التي تدعو الدولة المحتلة إلى احترام حقوق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال.

مشدداً على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن "مستوى الالتزام عال ونتطلع للمزيد من العزل والتباعد الاجتماعي، فكلما لجأ المواطنون إلى بيوتهم كلما كان هناك تقليص لمساحة انتشار الوباء وللتكاليف التي قد تترتب على انتشاره، وللتدابير التي انتهجتها الحكومة الهادفة لكسر السلسلة والحلقة الجهنمية لهذا الوباء".