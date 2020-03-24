رواتب الموظفين في حالة طوارئ كورونا على الصراف الآلي فقط

وطن: أكد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، أن رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية ستصرف في موعدها، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعلن عن برنامج لكيفية صرفها.

وقال الشوا في تصريحات إذاعية: "سيكون لدينا برنامج لدفع رواتب الموظفين، حيث سيتم صرفها على أيام، لعدم تجمهر وتجمع الموظفين على الصراف الآلي، لأن البنوك لن تفتح أبوابها".

وأوضح محافظ سلطة النقد أن الموظفين سيذهبون للصراف بالحد الأدنى وليس بالحد الأعلى (..) مبينا أن كل البنوك مسؤولة عن تعقيم وتطهير صرافاتها الآلية من الناحية الصحية.

وأضاف: "طورنا الخدمات الأمنية للصرافات الآلية، وستكون الأموال متوفرة فيه على مدار الساعة، وهناك غرفة عمليات في كل بنك، يوجد فيها رجال أمن وفنيين، ويتابعون الصرافات الآلية بشكل مستمر من أجل عدم فراغ الصراف من الأموال".

وأوضح أن جميع الأموال التي تأتي الى فروع البنوك يتم حجرها لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك تسلم للمواطنين، لان ذلك يعتبر أسلم طريقة للحجر النقدي وللتخفيف من المخاطرة.