اشتية: إلقاء الاحتلال عامل فلسطيني مشتبه بإصابته بكورونا في الشارع عمل إجرامي سنتابعه قانونيا

وطن: طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورا لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وحمايتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" في سجن مجدو، وتطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة كما هو الحال الآن.

وجدد اشتية خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في رام الله، رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، المطالبة بالسعي للإفراج عن جميع الأسرى، خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: "أدعو الصليب الأحمر إلى دور أكبر في القدس، التي يهملها الاحتلال، ويمنعنا من تقديم الخدمات فيها، ويعتقل المتطوعين الذين يحاولون تنفيذ إجراءات وقائية".

وأضاف: "إسرائيل تعامل العمّال بشكل غير انساني، ولا توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الراحة والحماية، ورأينا بالأمس عملا إجراميا بإلقاء عامل فلسطيني اشتبه مشغله الإسرائيلي بإصابته، على الطريق قرب أحد حواجز الاحتلال". مؤكدا أن هذا الفعل غير الانساني ستتم متابعته قانونيا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإعلان عن حالة الطوارئ والإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من الوباء، حدت من انتشار المرض بشكل كبير، ونالت رضا شعبيا، مشيرا إلى أن نقطة الضعف التي نعاني منها هي حركة العمّال الفلسطينيين في الداخل، وعدم السيطرة على الحدود بسبب الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال ألقى عاملا يشتبه بإصابته فيروس كورونا، على حاجز بيت سيرا غرب رام الله دون رعاية طبية ودون التنسيق مع الجهات الفلسطينية، وبقي لساعات على الأرض دون تقديم الرعاية الطبية له، وفق ما أفادت لجنة الطوارئ في بيت سيرا لـوطن.