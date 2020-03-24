اصابة جديدة بالكورونا في رام الله لامرأة قادمة من الولايات المتحدة

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، ان العينات التي جرى فحصها اظهرت اصابة امرأة اربعينية بفايروس الكورونا، ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 60 اصابة، شفي منها 16 اصابة.

واكد ملحم ان المرأة قدمت من الولايات المتحدة مؤخرا، مشيرا في رده على سؤال لمراسل وطن ان المرأة لم تخالط احد وقد تم وضعها في الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا.

وحول العامل الفلسطيني الذي القى به جنود الاحتلال يوم امس على الحاجز العسكري قرب بلدة بيت سيرا، اكد ملحم ان العينات التي اخذت من العامل سلبية (غير مصاب) وقد جرى نقله للمستشفى الوطني في مدينة نابلس.

وادان ملحم عنصرية الاحتلال تجاه العمال بالقائهم على قارعة الطريق، مؤكدا ان المستوطنات تحولت الى بؤرة للفايروس، مجددا دعوته للعمال بعدم التوجه لأماكن العمل في المستوطنات لانه يتم التخلي عنهم لحظة مرضهم.

واثنى ملحم على المواطنين على حسن التزامهم بالتعليمات وتقيدهم بالاجراءات التي اعلن عنها رئيس الوزراء، ما يدلل على الوعي الجمعي والفردي تجاه مواجهة هذا الوباء.