مناورة عسكرية جوية بين جيش الاحتلال والجيش الامريكي في النقب المحتل

وطن: تجري قوات من سلاح الجو الإسرائيلي وقوات أميركية مناورات وتدريبات للطيران الحربي، اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال ، فإن التمرين الدولي لسلاح الجو والجيش الأميركي، سيبدأ اليوم الثلاثاء، وسينتهي ظهر يوم الخميس المقبل.

وخلال التمرين ستلاحظ تحركات للطائرات الحربية من نوع F35، علما أن التمرين سيقام في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض بين الجنود بسبب فيروس كورونا.

وتأتي هذه المناورة على الرغم من انتشار الفيروس بصفوف الجنود وفرض الحجر الصحي على الكثير منهم، حيث ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش إلى 23 إصابة بعد تشخيص حالات جديدة.