لجنة طوارئ بيت سيرا لـوطن: اسعاف الهلال تأخر 3 ساعات قبل نقل حالة مشتبه بإصابتها بكورونا.. الهلال الأحمر: فتحنا تحقيقاً في ذلك

وطن: اشتكت لجنة الطوارئ في قرية بيت سيرا غرب رام الله، من تأخر وصول مركبة إسعاف الهلال الأحمر لأكثر من 3 ساعات لنقل أحد العمال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من مدخل القرية.

وقال المتطوع في لجنة طوارئ بيت سيرا ياسر حمدان لـوطن، إن إحدى المركبات العسكرية التابعة للاحتلال قامت بالقاء أحد العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس من الداخل على حاجز بيت سيرا، وكان بحالة إرهاق وتعب شديد.

وأضاف أن لجنة الطوارئ قامت بالاتصال بالهلال الأحمر فورا لنقل الإصابة، إلا أن إسعاف الهلال تأخر لأكثر من ثلاث ساعات، دون مبرر.

وأكد أن هذه الحالة التي تأخر اسعاف الهلال الأحمر من الاستجابة لنقلها، حيث قام الاحتلال أمس بنقل حالة مشتبه باصابتها إلى مدخل القرية، فيما قامت لجنة الطوارئ بدورها بالاتصال بالهلال الأحمر مباشرة واستغرق وصول الاسعاف عدة ساعات على الرغم أن المدة الزمنية بين مدينة رام الله والقرية لا تزيد عن نصف ساعة.

واستغرب حمدان بطئ استجابة اسعاف الهلال لنداءات لجنة الطوارئ للتعامل مع هذه الحالات، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية والصحية لمنع تفشي الفيروس.

وأكد أن المتطوعين في لجنة الطوارئ يفتقدون لأدنى مقومات السلامة والصحة، حيث لا يوجد لديهم البسة واقية، ومواد تطهير ومعقمات.

وطالب حمدان بتوفير مركبة إسعاف دائما في القرية لنقل الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خاصة أن القرية قرب أراضي الداخل ويقوم الاحتلال باستمرار بنقل المشتبه بإصابتهم بالفيروس من الداخل إلى مدخل القرية.

كما طالب بتوفير ألبسة ومقومات الصحة والسلامة للمتطوعين في لجنة الطوارئ، حتى يتمكنوا من التعامل مع الحالات المشتبه بها.

من جهتها، أكدت الناطقة باسم الهلال الاحمر عراب فقها، أن جمعية الهلال الأحمر ستقوم بإجراء تحقيق شامل حول كيفية تعامل طاقم الهلال مع الشاب، وستنشر نتائج التحقيق غدا.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أوضح أن الاحتلال سلم الجانب الفلسطيني عاملا عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وتم فحصه وبانتظار نتائج العينات.