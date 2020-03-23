كورونا و"الخفافيش"



كتب: طارق زياد الشرطي



منذ اللحظة الاولى لظهور مرض أو فيروس كورونا وبدأ الحديث والتكهن بالاسباب وأهمها ما اشيع حول مكان ظهوره بالصين وانه من مخلفات الأكل المقزز الذي يتناوله الصينيون من كلاب وقطط وفئران وغيرها وخصوصا الخفافيش، تلك الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لحساء الخفافيش والذي كان الاتهام الاول لهذا المرض.

ما ان انتشر المرض في اغلب المدن الصينيه قادما من يوهان حتى بدأت الرويات تتعدد وبدأ نفي فرضية ذلك الحساء اللعين أو باقي المؤكلات كونها منذ مئات السنين؛ لتظهر رواية تناقلتها العديد من الجهات الرسميه وغير الرسمية حول افتعال امريكي لهذا الميكروب كأحد اشكال الحرب الجرثوميه وتم اتهامها بشكل مباشر بأنها تقف وراء تصنيع هذا الوباء ؛ وهناك فرضيات تعزز هذا الاتهام وأخرى تضحضها وقد يطول شرحها والحديث عنها؛ لكن لا زلت اجزم ان الخفافيش لها الدور البارز والاساس في تفشي المرض واستغلاله ، فهذا الوباء نمى وترعرع من تلك الانواع من الخفافيش والتي تعمل بالخفاء كما الخفافيش ليلا، ولكنها ليست كتلك التي وضعت بالحساء وانما تعددت اشكالها، فمن اهمها تلك التي تريد ان يعم البلاء وايجاد الدواء واحتكاره وكأنها هي التي أوجدته لتستغل الحاجه الماسه للدواء وجني اكبر الارباح والتي تصل لمليارات الدولارات ، فهذا النوع من الخفافيش لا يهدف الا لجني الارباح واستغلال الفرص دون اي اعتبار لاي قضايا اخلاقيه او انسانيه كبغض شركات الدواء العالميه والمتهمه بدورها السلبي بهذا الجانب علما ان البعض يتهمها كأحد اهداف إيجاد هذا الوباء .

ليس بعيدا عن هذه الشركات يأتي خفافيش الاحتكار، أولئك التجار الذين ما ان حدث طارئ الا واستغلوه في رفع الاسعار للسلع بشكل مباشر ووصل بعض السلع الى الضعف مستغلين الحاجه الماسه لها، خصوصا إن كانت السلع ترتبط بالحدث، كمواد التنظيف والمعقمات وغيرها، غير آبهين بالظرف العام أو المصلحه العامه وجل هدفهم هو تحقيق اعلى نسبة من الارباح والاكثرهم اثرا اولئك الخفافيش اصحاب الشركات الأحتكاريه لبعص السلع (دون تعميم).

اما عن نوع أخر من الخفافيش فهي نوع يتسم بالغباء وله اثر سلبي عالي دون ان يهدف لذلك؛ خفافيش محلية تساهم في نشر الذعر والخوف والارباك بالمجتمع من خلال نشر ونقل الاخبار والاشاعات الكاذبه على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد تناقل الاخبار دون ادراك للاثر السلبي على المجتمع والاثر على مجريات الوقاية التي تتبعها الدولة وجهات الاختصاص؛ لذلك وبعد كل ما تمر به الاحداث من تدعيات لوباء كورونا فلا زلت اجزم ان الخطر القادم من هذا الوباء يعود للخفافيش بشتى واشكالها ولا بد من محاربتها والوقايه والحذر منها او على الاقل القادرين بالسيطره عليها للقضاء على هذا الوباء اللعين ونرفع ايدينا لله عز وجل بالنجاة وان يحفظ البلاد والعباد.