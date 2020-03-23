إيطاليا: وفاة 601 مصابا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة الى 6077

وطن: أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.

وقالت السلطات الايطالية إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصابا، شفي منهم 7432.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قرر تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.