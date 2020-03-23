الصحة العالمية: تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا

وطن: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال في تصريح صحفي، نقلته رويتر: إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا.

ودعا غيبريسوس، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. وقال بهذا الخصوص: إن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".