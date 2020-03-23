الصحة بغزة: نتائج فحوصات 25 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين سلبية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين نتائج الفحص المخبري لـ 25 حالة اشتباه باصابتها بفيروس كورونا المستجد لعائدين ومخالطين، مؤكدة أن جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن المختبر المركزي في وزارة الصحة اتم قبل قليل الفحص المخبري لـ ( 25 ) حالة اشتباه لعائدين ومخالطين وكانت جميع نتائج الفحوصات (سلبية).

وأكد القدرة انه لم تسجل اي اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد قي قطاع غزة حتى اللحظة.