كورونا.. وفاة 15 ألف شخص حول العالم وأكثر من مليار بالحجر المنزلي

وطن: توفى أكثر من 15 ألف شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة، وشُخصت أكثر من 341 ألف حالة إصابة رسميا في 174 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ولا يعكس هذا الرقم إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات حيث أن العديد من الدول لا تجري فحصا إلا للحالات التي تستدعي علاجا في المستشفى، بحسب ما أوردت وكالة " فرانس برس" للأنباء.

وكشفت الإحصاءات العالمية، اليوم الإثنين، وفاة 15 ألف و315 شخصا بالفيروس حول العالم، غالبيتهم في إيطاليا، بواقع 5476 حالة وفاة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب ما أورد مؤشر "رويلاب ستاتس"، فإن الوفيات في الصين بلغت 3270، وفي إسبانيا 2182، و1812 في إيران.

وحتى صباح اليوم، أفادت الإحصاءات بتعافي أكثر من 103 ألاف شخص من كورونا حول العالم.

وفي سياق ذي صلة، دعت السلطات أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدا، اليوم الإثنين، إلى البقاء في منازلهم سعيا لمكافحة الانتشار السريع لوباء "كوفيد-19"، وفق "فرانس برس".

وفرضت الهند تدابير حجر، اليوم، تشمل 700 مليون مواطن على الأقل وفق "فرانس برس"، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة، لاف أغاروال في مؤتمر صحافي: "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وتنقسم الهند إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

وعلق نشاط غالبية وسائل النقل المشترك، ما ترك ملايين العمال المهاجرين عالقين.

وستمنع الرحلات الجوية المحلية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وأوقفت أيضا شبكة النقل الضخمة عبر السكك الحديد التي تمثل العمود الفقري للنقل العام، وكذلك حافلات المسافات البعيدة.

ومنع حتى يوم الأحد المُقبل، استقبال الرحلات الدولية، ويرجح أن يمدد هذا الإجراء.

وقال المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية رودريكو أوفرين "يمكن أن تساعد هذه التدابير في إبطاء انتقال الفيروس بموازاة اجراءات عزل وفحص وعلاج وتتبع فعالة".

وسجلت الهند 433 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص في البلاد، وفق أرقام رسمية.

ويقدّر خبراء أن هذا الرقم لا يعكس الواقع نظرا لقلة عدد الفحوص في الدولة الثانية عالميا لناحية عدد السكان.

وقال رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، في "تويتر": "كثيرون لا يتعاملون مع الحجر بجدية. أرجوكم، احفظوا أنفسكم وأقرباءكم وتعاملوا بجدية مع التوجيهات".

وفي إشارة إلى الفوضى الناتجة من مكافحة كوفيد-19، سجلت بورصة بومباي اليوم، أحد أسوأ الأيام في تاريخها إذ أنهت مداولاتها على انخفاض بـ13,15 بالمئة.

وبالإضافة للهند، فرضت عدة دول ومناطق حجرا منزليا إجباريا للسكان، وينطبق الأمر بخاصة على فرنسا وإيطاليا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأميركية والعراق ورواندا. والتحقت اليونان بالقائمة عصر اليوم، على أن تُضاف إليها كولومبيا ونيوزيلندا يومي الثلاثاء والأربعاء. ويمكن في أغلب هذه المناطق مغادرة المنزل للعمل وشراء المواد الاستهلاكية الأساسية وتلقي العلاج.

ودعت أربع دول على الأقل (أكثر من 228 مليون نسمة)، بينها إيران وألمانيا والمملكة المتحدة، سكانها للبقاء في منازلهم وتقليص تنقلاتهم إلى أدنى حد، دون أن تتبنى تدابير قسرية.

ولم يكن لهذه الدعوات سوى أثر محدود، خاصة في المملكة المتحدة حيث صعّدت الحكومة نبرتها الأحد عقب نهاية أسبوع شهدت اكتظاظ المنتزهات والشواطئ.

وأقرت 10 دول على الأقل (أكثر من 117 مليون نسمة) حظرا للتجول، ومنعت التنقلات الليلية. ويشمل ذلك خاصة بوركينا فاسو وتشيلي والعاصمة الفلبينية مانيلا وصربيا وموريتانيا. ويدخل حظر التجول حيز النفاذ مساء اليوم في السعودية.

أخيرا، فرضت بعض الدول حجرا على مدنها الرئيسية، وشمل ذلك أكبر 27 مدينة في بلغاريا، ومدينتي ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وباكو في أذربيجان. ويقطن هذه المدن ما يقارب 10 ملايين نسمة.

تخطّت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، عتبة الألفين بعد تسجيل 462 وفاة إضافية خلال آخر 24 ساعة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.