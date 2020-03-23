تطبيق القرار يبدأ الليلة.. الحكومة تقرر وقف الأعمال التجارية باستثناء الصيدليات والمخابز من 7 مساء حتى 7 صباحا

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، الإثنين، أن الحكومة قررت وقف جميع الأعمال التجارية، باستثناء الصيدليات والمخابز، من 7 مساء، وحتى 7 صباحا، حيث سيبدأ تطبيق ذلك من هذه الليلة.

وخلال مؤتمر له برام الله، اكد ملحم أن الاحتلال سلم السلطة عاملا فلسطينيا عند حاجز بيت سيرا غربي رام الله يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، لكن تم اخذ عينات منه وفحصها، ولم تخرج النتيجة حتى اللحظة.

ولفت إلى انه وخلال الساعات الماضية تم فحص 90 عينة، وكانت نتيجتها سلبية، أي غير مصابة بفيروس كورونا.

كما كشف ملحم أن أحد المتعافين من الفيروس ببيت لحم، تم أخذ عينة جديدة له اليوم، وتبين انها إيجابية (مصابة)، لتجري إعادته ثانية للحجر الصحي.

وأضاف انه تقرر السماح للمحاكم بالعمل لساعات محدودة وفق تعليمات مجلس القضاء.

وأدان ملحم سوء المعاملة التي يتعرض لها العمال في المصانع الإسرائيلية والمستوطنات، وجدد تحذير العمال من التوجه للمستوطنات، كونها أصبحت مكانا موبوءا بالعدوى.

كما أكد أن سلطات الاحتلال سلمت السلطة، اليوم الإثنين، 25 مليون دولار، وهي عبارة عن تسويات ضريبية من مستحقات متراكمة لنا اقتطعها الاحتلال خلال السنوات الماضية.