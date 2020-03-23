غزة: لا إصابات جديدة بكورونا وإجراءات ضد التجار ومروجي الإشاعات

وطن: أكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد سوى تلك التي سجلت منذ أيام لمصابين عائدين من باكستان.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة خلال الإيجاز اليومي، إنه جميع الفحوصات الأخيرة كانت سلبية، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت من فحوصاتها المخبرية للعائدين والمخالطين لهم.

وبين أن الوزارة تتابع الحالة الصحية للمحجورين. مشيرًا إلى أن وضعهم الصحي بخير. مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تابعت الحالة الصحية لــ 1399 مستضافًا داخل 21 مركزًا للحجر الصحي مصنفة وفقًا لتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بمغادرتها أو إضافة آخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.

ولفت القدرة، إلى أن وزارة الصحة بغزة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الداعمة. محملًا الاحتلال مسئولية حياة الأهالي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن وكيل وزارة الصحة بغزة قرر اعتبار كافة الطواقم الصحية العاملة في مراكز الحجر الصحي محجورين مع العائدين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي، كما أن العاملين في المستشفى المخصص لعلاج الحالات المصابة سيكون دوامهم 14 يومًا عمل داخل المستشفى و14 يومًا حجر صحي و14 يومًا إجازة بدل عمل.

من جانبه قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه تم رصد ارتفاع بعض الأسعار بغزة. مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت اجراءات صارمة وستعود غدًا الأسعار لطبيعتها.

ودعا معروف، عو أصحاب المولات التجارية لاتخاذ كافة إجراءات السلامة للمواطنين.

ونصح المواطنين بتجنب أداء الصلوات العادية في المساجد والأخذ بالفتوى والرخصة من أغلب الفقهاء.

من جانبه أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية، على استمرار إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل باستثناء الحلات المرضية الطارئة.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ الدرجة الثانية من خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، منذ اكتشاف إصابة الحالتين بالفيروس أول أمس.

وأشار إلى أن اللواء توفيق أبو نعيم ومساعده اللواء محمود أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر الحجر الصحي الاحترازي، بالتواصل مع أركان وقادة الوزارة.

وذكر أنه تم منح إجازات مفتوحة لـ 400 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل من أصحاب القضايا المصنفة دون الخطيرة.

وأشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة تواصل تأمين 21 مركزًا للحجر الصحي الاحترازي في جميع محافظات قطاع غزة.

وبين أن دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة استدعت 14 من مروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا، وتم توقيف ثلاثة منهم وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أنه تم إيقاف التاجر "صالح رزق فدعوس" بعد تحرير عدة محاضر ضبط بحقه بسبب تلاعبه بالأسعار، مشيرًا إلى أن مباحث التموين بالشرطة تستمر في متابعة حالة الأسواق والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وبين أنه تم توقيع تعهدات قانونية بحق 40 تاجرًا بعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار. داعيًا إياهم للوقوف عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وأن يشكلوا صمام أمان غذائي لأبناء شعبهم.

وأهاب بالمواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم الوطني المجاني (109).

وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أصدرت قرارًا بوقف أي نشاط تطوعي أو حملات مفتوحة لجمعية "الفلاح" الخيرية في إطار الأزمة الجارية، والتي تشكل مخالفة لقواعد الأمن والسلامة، ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة.