جائحة الكورونا (COVID-19) والمخاطر القانونية على قطاع الشركات في فلسطين

كتب: المحامي إبراهيم الفارس

يعصف في العالم أزمة صحية نتيجة جائحة فايروس الكورونا، وينتج عن هذه الأزمة آثار اقتصادية وخيمة سيكون لها تأثير على الوضع الاقتصادي في كل دولة. ولا شك أن المتأثر الأكبر اقتصاديا في ظل هذه الأزمة هو قطاع المال والأعمال والشركات. وليس غريباً أو مستبعداً أن الشركات في بعض القطاعات التي انهارت جراء هذه الأزمة تعيش صراع البقاء. لذلك يتوجب على كل شركة أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر القانونية التي تنتج عن الأزمة للحد من الأضرار والخسائر التي قد تلحق بها. وهذا المقال يلقي الضوء على أهم المسائل التي يتوجب على الشركة النظر إليها من زاوية قانونية في ظل الأزمة ومحاولة اتخاذ الإجراء السريع واللازم بخصوصها.

أولاً: اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة

- ضمان التواصل السلس بين أعضاء مجلس الإدارة من جهة وبينهم وبين الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، وإنشاء اللجان خاصة إذا لزم الأمر.

- التأكد من أن نظام الشركة الداخلي يسمح لأعضاء المجلس بالاجتماع عن طريق الفيديو كونفكرس والتوقيع على القرارات بالتمرير.

- الأخذ في عين الاعتبار ضرورة وجدوى تأجيل اجتماعات الهيئة العامة، ودراسة أثر ذلك على المساهمين حيث أن التأجيل قد يؤثر على توقيت توزيع الأرباح.

ثانياً: العلاقة مع الجهات الرقابية والمستثمرين والمساهمين

- مراعاة مواعيد الإفصاح الدورية حسب قانون الأوراق المالية النافذ ونظام وتعليمات الإفصاح.

- مراعاة الالتزام بضرورة الإفصاح لهيئة سوق رأس المال والسوق المالي (بورصة فلسطين) عن أي بيانات جوهرية متعلقة بالأزمة تخص الوضع المالي للشركة تؤثر على سعر السهم في الشركة.

- مراعاة احتمال قيام بعض المساهمين/المستثمرين بشراء أسهم من صغار المساهمين لبناء مراكز سيطرة.

- دراسة إمكانية قيام الشركة بإعادة شراء بعض أسهمها، علما ان هذا الأمر غير متاح في البيئة القانونية الفلسطينية لكن يمكن تطبيق المفهوم بصورة غير مباشرة.

ثالثاً: الالتزامات المالية والسيولة النقدية

- دراسة أثر الأزمة على الالتزامات المالية بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية، ومدى إمكانية الوفاء بهذه الالتزامات ودراسة احتمالات التسوية في حال التعثر.

- الحفاظ على الضمانات والكفالات في حوزة الشركة، وأهمها مراعاة مواعيد انتهاء الكفالات المصرفية والعمل على تجديدها قبل انتهاء موعدها.

- النظر في الحاجة لضخ سيولة نقدية وإعادة النظر في آلية التعامل التجاري الآجل لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة.

- إعادة النظر في رصيد التحوط من العملة (Hedging) لتخفيف أثر تقلبات سعر العملات.

- الاستفادة من أي إعانات حكومية أو حوافز تصدرها الحكومة أو الجهات الرقابية كسلطة النقد الفلسطينية.

- دراسة خيارات تأجيل وتسوية الضرائب المستحقة على الشركة بمختلف أنواعها.

رابعاً: الموظفون

- وضع آلية لعمل الموظفين مثل العمل المنزلي وتمكينهم من الدخول لأنظمة ومعلومات الشركة مع اتباع إجراءات أنظمة حماية المعلومات لضمان الحفاظ على بيانات ومعلومات الشركة.

- وضع آلية لاستبدال الموظفين المصابين بآخرين للقيام بهمامهم لحين تماثلهم للشفاء.

- تحديد موظفين في قسم الموارد البشرية وقسم أنظمة المعلومات للتواصل عن بعد مع باقي الموظفين في الشركة.

- اتباع نظام المناوبات المناسب للعمال في الورش والمصانع بما يقلل الاختلاط لتقليل خطر العدوى، والالتزام بتعليمات وتدابير الصحة والسلامة الصادرة عن الوزارات والجهات المختصة.

- في حال وجود خطة لإعادة هيكلية الشركة إدارياً اتباع الطرق التي رسمها القانون بما يضمن حقوق الموظفين حسب قانون العمل النافذ.

خامساً: العقود

- ضرورة مراجعة الاتفاقيات بشكل عام لا سيما الاتفاقيات التجارية واتفاقيات تقديم الخدمات التي تتضمن مواعيد تسليم ومواعيد للدفع.

- مراعات فترة الاشعار الخطي في حال التوقف عن التسليم أو الدفع إذا تطلبت أحكام العقد ذلك.

- تحليل ودراسة أثر انتهاك أحكام العقد على الشركة لا سيما إذا وجد شرط جزائي.

- مراجعة أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة في ظل القانون المطبق على العقد.

- مراعاة مخاطر تفاقم الأزمة لأي عقود يتم ابرامها في الوضع الحالي، حيث ان التمسك بنظرية القوة القاهرة –إن طبق- لا يعد قابلا للتطبيق على العقود التي يتم ابرامها في الأزمة.

سادسا: بوالص التأمين

- دراسة شروط بوالص التأمين لمعرفة الأخطار التي تغطيها وهل تشمل الأزمة، عادة ما تستبعد شركات التأمين الكوارث الصحية من نطاق تغطية البوليصة.

- تحديد التزامات الشركة تجاه شركة التأمين إذا كان مطلوب منها ارسال التقارير الخطية أو اعلام شركة التأمين عن حالات التوقف او الاغلاق، حسب شروط التعاقد في بوليصة التأمين.

أخيراً، في ظل التغييرات المتسارعة التي تطرأ على الاقتصاد وقطاع المال والأعمال على مستوى العالم، يجب على الجهات المختصة وذات العلاقة دراسة أثر هذه التغييرات على الاقتصاد الفلسطيني والتوصية إذا لزم الأمر للمشرع الفلسطيني بإجراء تعديلات سريعة على أحكام قانون الشركات النافذ، تسعف الشركات في الحفاظ على مصالحها ويسمح لها التكيف مع الأزمة الحالية.

ومن هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر: السماح بوجود أسهم خزينة (إعادة شراء الشركة لأسهمها)، ففي ظل انهيار أسعار الأسهم المرتبط بأزمة الفايروس من جهة وبأزمة أسعار النفط من جهة أخرى يتم استخدام أسلوب أسهم الخزينة كأداة غير مباشرة من قبل الجهات الرقابية على أسواق المال للمحافظة على استقرار السوق المالي، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة تضعها هذه الجهات، والسماح أيضا بأن يكون التبليغ عبر البريد الإلكتروني والاجتماعات والتصويت عبر الفيديو كونفكرس فيما يخص اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات مجلس إدارة الشركة.

وهناك الكثير من لأحكام القانونية في قانون الشركات بحاجة لتعديل لمساعدة عمل الشركات لا يتسع المجال لذكرها.