أهم قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

وطن: قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية، الإثنين، برام الله، وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها، تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة.

وهذه اهم قرارات جلسة الحكومة:

*تفويض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ بالحد الأدنى

*وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة

*تمديد سريان مفعول التأمين الصحي وتأمين المركبات خلال فترة الطوارىء

*نحيي التزام المواطنين بإجراءات الطوارئ ودرجة وعيهم وتعاونهم للحفاظ على حياتهم

*ندعو أرباب العمل في القطاع الخاص لعدم تسريح العمال والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل