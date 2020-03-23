وطن الأخبار فلسطيني

أهم قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

23.03.2020 05:49 PM
أهم قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

وطن: قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية، الإثنين، برام الله، وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها، تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة.

وهذه اهم قرارات جلسة الحكومة:

*تفويض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ بالحد الأدنى

*وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة

*تمديد سريان مفعول التأمين الصحي وتأمين المركبات خلال فترة الطوارىء

*نحيي التزام المواطنين بإجراءات الطوارئ ودرجة وعيهم وتعاونهم للحفاظ على حياتهم

*ندعو أرباب العمل في القطاع الخاص لعدم تسريح العمال والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل

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