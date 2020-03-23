أهم قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية
23.03.2020 05:49 PM
وطن: قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية، الإثنين، برام الله، وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها، تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة.
وهذه اهم قرارات جلسة الحكومة:
*تفويض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ بالحد الأدنى
*وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة
*تمديد سريان مفعول التأمين الصحي وتأمين المركبات خلال فترة الطوارىء
*نحيي التزام المواطنين بإجراءات الطوارئ ودرجة وعيهم وتعاونهم للحفاظ على حياتهم
*ندعو أرباب العمل في القطاع الخاص لعدم تسريح العمال والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل