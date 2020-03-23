محافظ نابلس يعلن عن إجراءات مشددة لتقييد الحركة

وطن: أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان أنه سيتم ابتداء من غد الثلاثاء حجز أي مركبة تتحرك بدون حاجة ملحّة وبشكل مخالف للإجراءات المعلنة لتقييد الحركة، لمحاصرة انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ رمضان الاثنين تفقد خلالها نقاط الأمن لمتابعة سير الإجراءات في الميدان.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت مساء أمس أربعة من مداخل المدينة بحواجز اسمنتية بشكل كامل، وأقامت حواجز على المدخل الرئيسة الثلاث للمدينة، وانتشرت على بعض المحاور داخل المدينة لتطبيق قرار تقييد الحركة.