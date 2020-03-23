100 مليار يورو شهريا.. خسائر إيطاليا من كورونا

وطن: قدر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر ايطاليا جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس كورونا، بأنها قد تصل إلى 100 مليار يورو شهريا.

وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا، إن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.

وأشار إلى أنه عند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار يورو شهريا.

وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أوعزت أمس الأحد بوقف كافة الأنشطة الإنتاجية في إيطاليا، باستثناء الاستراتيجية والضرورية، وذلك في إطار مكافحة انتشار كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في ايطاليا 59 ألف حالة.

المصدر: "نوفوستي"