الإغاثة الزراعية تنظم حملة تعقيم في بلدة برقة في محافظة نابلس

وطن: ضمن أنشطة حملة "إحنا معكم" لمواجهة فايروس كورونا، نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملة رش وتعقيم في بلدة برقة بمشاركة الإغاثة الطبية والدفاع المدني الفلسطيني ولجنة الحماية المجتمعية في البلدة ، بالإضافة الى 80 متطوعا ومتطوعة .

وقال منسق الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس ضرار أبو عمر إن حملة الرش والتعقيم في بلدة برقة تأتي ضمن الحملة التي اطلقتها المؤسسة في محافظة نابلس والتي تهدف الى تعقيم المرافق الحيوية في بلدة برقة، لافتا الى ان الحملة بدأت في بلدتي تلفيت وقريوت في محافظة نابلس .

وأشار أبو عمر الى أن الحملة شملت جانبا توعويا من خلال توزيع المطبوعات والملصقات و للتوعية بمخاطر فايروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه .



وقال مدير عام الاغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش بأن المؤسسة تعمل من خلال متطوعيها ولجان الحماية الذين تلقوا تدريبات مكثفة في مجال الحد من مخاطر الكوارث و لتعامل معها، بالإضافة للمؤسسات الشريكة بهدف تقليل مخاطر فايروس كورونا المستجد .

وأضاف ابو جيش بأن المؤسسة تعهدت منذ بداية حالة الطوارئ ببذل كافة الجهود الممكنة في مجال مكافحة هذا الوباء وذلك انطلاقا من حرصها على المجتمع و المواطنين .