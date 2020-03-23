الشرطة تقبض على 16 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات برام الله

وطن: قبضت الشرطة اليوم على 16 شخص لخروجهم من المنازل بدون اي مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في رام الله .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة،انه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على 16 شخص اثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بدون اي مبرر ومخالفيين التعليمات الصادرة من الجهات المتخصة.

وتم التحفظ على الاشخاص من اجل احالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.

وأكدت الشرطة أنها بالتعاون مع الاجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ قرار قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من اجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم ومنعا من انتشار فيروس كورونا.