اغلاق مصنع لإنتاج المعقمات مخالف للمواصفة في بيرنبالا

رام الله- وطن: اغلقت وزارة الاقتصاد الوطني و بمشاركة الضابطة الجمركية والأجهزة الامنية، اليوم الاثنين، مصنعاً لإنتاج المعقمات في منطقة بيرنبالا غير مطابق للمواصفات والمقاييس وفقاً لنتائج العينات التي رسبت في الفحص المخبري الامر الذي يشكل خطر على صحة وسلامة المستهلك.

وبين مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي انه جاري العمل على سحب المنتج من السوق وسيتم استكمالات الاجراءات القانونية بحق المخالف.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الاقتصاد باتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.