أوامر هدم وإخلاء لمنازل في قرية رخمة بالنقب

وطن: ألصقت سلطات الاحتلال أوامر هدم وإخلاء على منازل لمواطنين في بلدة رخمة، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، اليوم الاثنين.

وقال عضو اللجنة المحلية في بلدة رخمة، سليمان الفريجات، إن "الشرطة وموظفي وزارة المالية والصندوق القومي اليهودي اقتحموا البلدة اليوم، وبالرغم من حالة الطوارئ السائدة في البلاد لم تلتزم سلطات الهدم بالإرشادات الصحية، حيث اقتربوا من الأهالي وهددونا بهدم منازلنا وقاموا بإلصاق أوامر هدم على منزلين في البلدة".

وأشار إلى أن "الوزارات التابعة لحكومة الاحتلال لم تقدم أي خدمة للبلدة من أجل تجاوز أزمة كورونا، في الوقت الذي يجتهدون فيه من أجل تنفيذ الهدم والملاحقة وتهديد حياتنا ومساكننا بشكل يومي".

وجاءت أوامر الهدم والإخلاء هذه استمرارا لتضييق سلطات الاحتلال على المواطنين العرب في النقب، في مختلف مجالات الحياة.

(عرب48)