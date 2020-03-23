العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين

وطن: عثر، ظهر اليوم الإثنين، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في قرية أم التوت شرق مدينة جنين .

وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقاً في ظروف وملابسات وفاة شاب 21 عاما من سكان بلدة أم التوت شرقي جنين .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ووفقا لبلاغ ورد للشرطة يفيد بوجود شاب مشنوقا في بلدة أم التوت، على الفور تحركت دورية مركز شرطة جلقموس والمباحث العامة للمكان وعند وصولهم عُثروا على الشاب مشنوقاً داخل منزله وحضر وكيل النيابة والطبيب الشرعي للمكان .

واكد ارزيقات أن التحقيق ما زال جاري لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة .