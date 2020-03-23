خالد بطراوي يكتب لوطن: كورونا .... ماذا بعد؟

عندما علمونا أن نتسم بالنظرة العلمية التطبيقية الشاملة، وعندما علمونا أن نرى الأمور بحركتها اللولبية، وعندما علمونا بأن نفكر بالعالم برمته وأن نتفكر في الأمور ضمن المعطيات الدولية والإقليمية والعربية ثم الفلسطينية، عندما علمونا معادلات الحياة وقوانينها من قانون التحولات الكمية الى الكيفية، وقانون نفي النفي، وقانون التراكم وقانون وحدة وصراع الأضداد ومعادلات رأس المال والقيمة المضافة وأن السياسة تعبير مكثف عن الإقتصاد وما قال الكاتب الفذ نيقولاي أستروفسكي في رائعته " كيف سقينا الفولاذ" بأن " الحياة اعزّ شيء للإنسان. أنها توهب له مرة واحدة فيجب أن يعيشها عيشة لا يشعر معها بندم معذب على السنين التي عاشها ولا يلسعه العار على ماضٍ رذل تافه وليستطيع أن يقول وهو يحتضر: كانت حياتي ... كل قواي موهوبة لأروع شيء في العالم: النضال في سبيل تحرير الانسانية".

قالوا أنتم جمعة " بليخانوف" متمسكون بمجموعة مقالاته التأملية الفلسفية التي تتعلق " بدور الفرد في التاريخ".

وفي المقابل ماذا فعل أعداء التفكير العلمي؟

العالم كوبرنيكس إكتشف في العام 1543 دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة ودورانها حول الشمس مرة كل عام فحاكمته الكنيسة واتهمته بالكفر وطالبت بقتله وأحرقوا كتبه وأبحاثه ومنعوا تدريسها. ولما أثبت جاليليو أن كوبرنيكس كان على حق، وأن الشمس هي مركز الكون، واكتشف أيضًا أن القمر ليس جسمًا مستويًّا بل يوجد به مرتفعات ومنخفضات تم إقتياده بالقوة الى البابا وفرضت عليه الإقامة الجبرية حتى الممات، بينما أعدمت الكنيسة برونو حرقًا في ميدان عام لدفاعه عن تحرك الأرض.

يذكر التاريخ محاكم التفتيش ضد العلماء التي حكمت ( ما بين 1481 و 1499) على تسعين ألفًا وثلاثة وعشرين عالمًا بأحكام مختلفة وأصدرت قرارات تُحرِّم قراءة كتب جيوردا نويرنو، ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية، وتأمر بحرق كتبهم، وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة 8000 كتابًا مخطوطًا لمخالفتها آراء الكنيسة.

نحن الان .. في خضم الحدث العالمي الأكبر .. فايروس كورونا .. في جمعة "مشمشية"، حيث تحولت الأنظار نحو " العلم والعلماء" ... أوتذكرون الشاعر تميم البرغوثي وهو يقول أن في القدس " الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصِّقْلابُ والبُشْنَاقُ والتاتارُ والأتراكُ، أهلُ الله والهلاك، والفقراءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ" ثم يخاطب الفلسطيني بالقول " في القدس ؟؟ من في القدس ... لكن لا أرى في القدس .. إلا أنت".

هذا حالنا اليوم في العالم، هناك الدول المتقدمة، الدول العظمى، دول العالم الثالث، قوى الظلام والرجعية، قوى الثورة والتحرر، محور الإقتصاد، محور التسلح، كرتيلات المخدرات، محور المقاومة، محور الإنبطاح والإستسلام، محور التنوير.

جميعهم ... تنحوا جانبا أمام العلم والعلماء ... ينتظرون وينتظرون ولسان حالهم يقول أسرعوا أيها العلماء بالترياق.

الأن، ماذا بعد؟

هل سيبني العالم على هذه التجربة المريرة، التي حصدت أرواح آلاف من البشر؟ أم هل سنعود الى سابق عهدنا في العالم؟ أم يمعن أقطاب العالم الإمبريالي في بلورة فلسفة وأستراتيجية جديدة، لا تعتمد على سباق التسلح كما هو حاليا، وإنما على الحرب البيولوجية الجرثومية، بإمتلاك أسلحة بيولوجية جرثومية تصيب فقط سلالة بشرية محددة وفقا للشيفرة الوراثية الخاصة بها.

اوتدرون أيها الأحبة أن جائزة نوبل حملت إسم العالم الفرد نوبل مكتشف خلطة "الديناميت" التي خلفت إنفجاراتها العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح ومعاق؟

هل سيتغير الخطاب الديني العلمي لكافة الأديان نحو تعميق مفاهيم التسامح والتعايش والسلام؟ هل سيتصدى المتدينون الحقيقيون لكل من يحاول أن يعكس صورة مغايرة عن تعاليم الديانات السمحة؟ هل سيتغير الخطاب الديني الإعلامي العالمي عبر الفضائيات.

كنت وما زلت وسأواصل قناعتي بأن على المرء وعلى البشرية جمعاء أن تفكر "بشمولية" وأن تفكر بزاوية " منفرجة أوسع" كي نتمكن من التفكر في خلق الله وربط معادلات العالم بل وتشكيل معادلات جديدة وموازين قوى جديدة وبضمنها منصات شبابية عالمية تناضل من أجل تسخير العلم للبشرية وليس ضدها.

أصبح العالم قرية صغير، وبتطور التكنولوجيا سيصغر أكثر فأكثر وقوله تعالى الذي يؤكد أن خلق الناس شعوبا وقبائل هو بهدف التعارف والتقارب والحوار والتآخي والتصاهر تحت العنوان الأساسي ألا وهو التقوى التي تعتبر مدخلا ليكرم الله سبحانه وتعالى عباده.

العالم ما قبل كورونا ...لن يكون العالم ما بعده من دون أدنى شك. لقد سجل التاريخ في أحد أسفاره واقعة "فايروس كورونا" وما زال التاريخ يرصد التداعيات ويدّون .... والبشرية جمعاء أمام خيارات إما ان ترتقي بالانسان والانسانية أو تأخذنا جميعا الى الدرك الأسفل.

إن غدا .... ناظره لقريب.