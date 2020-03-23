دول كاملة تحت الحجر بسبب "كورونا".. أكثر من 300 ألف إصابة و13 ألف حالة وفاة

وطن: بعد حوالي 3 أشهر على انتشار فيروس كورونا، باتت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا على خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تسارع وتيرة التفشي. وفي العالم العربي، أعلنت سوريا تسجيل أول إصابة مؤكدة، فيما تخضع عدة دول للحجر المنزلي الكامل.

وارتفع مجموع الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 300 ألف حالة حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 13 ألفًا.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة:

الولايات المتحدة:

ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 416، بينما تجاوز مجموع الإصابات المؤكدة 33 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد إيطاليا والصين. وبموجب الإجراءات الأخيرة يخضع ثلث الأميركيين إجمالا لأوامر البقاء في المنازل في سبع ولايات.

إيطاليا:

أعلنت السلطات أمس الأحد ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى نحو 5.5 آلاف بعد تسجيل 651 حالة جديدة.

وتحتل إيطاليا نتيجة ذلك المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد وفيات الفيروس الجديد، بينما تجاوز عدد الإصابات على أراضيها 53 ألفا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي أعلن سلسلة إجراءات إضافية للحد من تفشي الفيروس، تتضمن إغلاق الشركات ووقف أي نشاط إنتاجي في البلاد باستثناء ما يقدم خدمات أساسية. وسيتم الإبقاء على الخدمات العامة كالصحة والغذاء والنقل، فضلا عن الخدمات البريدية والمصرفية.

وتسود المخاوف في أوروبا التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية بؤرة لتفشي كورونا، من تكرار السيناريو الإيطالي.

السعودية:

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، ابتداء من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.

الإمارات:

علقت هيئة الطيران المدني الإماراتية مساء أمس الأحد جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة الأحد إغلاق كافة المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، باستثناء منافذ بيع الأغذية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم. كما تقرر قصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل.

سوريا:

سجلت دمشق أمس أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأفاد الوزير نزار يازجي في تصريح للتلفزيون الرسمي التابع للنظام "بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد"، موضحا أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها".

موريتانيا:

قالت مراسلة الجزيرة إن موريتانيا أغلقت حدودها البرية بالكامل خوفا من انتشار الفيروس.

المغرب:

أعلنت الحكومة أن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها يوم الجمعة للحد من انتشار كورونا ستمتد حتى 20 أبريل/نيسان المقبل.

الجزائر:

أعلنت وزارة الصحة دخول البلاد مرحلة تفشي الوباء، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في 17 ولاية، كاشفة عن ارتفاع العدد إلى 201 إصابة.

وبشأن إجراءات الحد من تفشي الوباء، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بإعلان حجر صحي شامل في عموم البلاد.

تونس:

أعلنت السلطات التونسية ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى ثلاث، والإصابات إلى 75، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة.

مصر:

قالت وسائل إعلام رسمية إن ضابطا كبيرا بالجيش المصري توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الأحد تسجيل 33 إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 327 إصابة، بينها 14 وفاة.