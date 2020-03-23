بعد بدء الحجر الإلزامي.. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علاء عمر، وممدوح بري، وكلاهما من قرية "سنيريا" قضاء قلقيلية.

كما جرى اعتقال محمود غناوي من عزون شرق المدينة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أعلن فرض الحجر الإلزامي على المواطنين ومنع الحركة والتنقّل بين المدن وداخلها، أمس الأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا، ودخل الأمر حيز التنفيذ الساعة العاشرة من مساء أمس ولمدة 14 يومًا، إلا أن الاحتلال اخترق ذلك.