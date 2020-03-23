قطر تقدم 150 مليون دولار لدعم قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا

وطن: قالت وكالة الأنباء القطرية في صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر" امس الأحد، إن الدوحة ستقدم 150 مليون دولار لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن هذا الدعم يهدف إلى "التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة".

من جهتها أصدرت حركة "حماس" بيانا، قالت فيه إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قدم دعما ماليا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر".

وأضافت الحركة أن ذلك يهدف إلى "استكمال جهود قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ومواجهة فايروس كورونا".