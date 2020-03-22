غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة تحدد المسموح لهم بممارسة أعمالهم التجارية في ظل إعلان الحجر الإلزامي للمواطنين

رام الله-وطن: أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، مساء الأحد، بياناً حددت فيه، المسموح لهم بممارسة أعمالهم التجارية، في ظل إعلان رئيس الوزراء منع الحركة والتنقل بين المدن وداخلها ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، ولمدة 14 يوماً، لمنع تفشي "كورونا".

وبحسب بيان غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة: يسمح بممارسة أعمالهم التجارية كالمعتاد مع تقيد الحركة (الذهاب للمحل او الشركة) فقط وهم:

1- اصحاب السوبرماركت والبقالة

2- اصحاب محلات الخضار والفواكه

3- اصحاب الملاحم والدواجن

4- المخابز

5- محطات الغاز والوقود

6- الصيدليات

7- موردي الجملة للمواد الغذائية والاعلاف

8- مصانع المواد الغذائية

9- مصناع المنظفات والمعقمات

10- مصانع الورق الصحي

11- الصناعات التكميلة ذات العلاقة بصناعة الادوية والاغذية والبلاستك والتغليف.

كما ويسمح لأصحاب هذه المهن بالتحرك داخل المدينة من ذهاب وعودة إلى أماكن عملهم فقط، مع المطالبة بتقليص عدد العمال في هذه المنشات للحد الادنى.

1- يمنع دخول العمال واصحاب المهن المذكورة اعلاه من خارج المدينة ( رام الله – البيرة – بيتونيا)

2- الشركات الراغبة لادخال العمال من خارج المدينة عليهم توفير اماكن مبيت لهم داخل المدينة ويمنع عودتهم خلال فترة الحجر 14 يوم

3- على الشركات والمنشات المذكورة اعلاه تزويد عمالها من داخل المدينة ببطاقات تعريف تثبت عملهم في هذه الشركات

5- نقل البضائع الشركات والموردين الذين يقومون بنقل البضائع بين المحافظات لا يحتاجون الى تصاريح خاصة

6- كافة البضائع المستورده من الخارج يسمح بدخولها كالمتعاد

7- بخصوص التعاملات البنكية مراجعة تعليمات سلطة النقد وهى منشوره على صفحة الغرفة

8- يطلب من جميع المنشآت المذكوره اعلاها توفير اعلى درجات الوقاية واتباع اجراءات السلامه المشددة والتعقيم بما في ذلك سيارات العمال ونقل البضائع والشاحنات

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وأهبت غرفة تجارة محافظة رام الله – البيرة، في بيانها، بالتجار للمحافظة على أسعار السلع والبضائع وعمل المزيد من العروض وتخفيض الاسعار لمساعدة الشعب في هذا الظرف العصيب.. وتطبيق كافة الاجراءات حافظا على سلامة المواطن والوطن ولاتاحة المجال للجهات ذات الاختصاص تطبيق خطة الطوارىء العامة.