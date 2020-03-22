إجراءات في غزة بعد الإعلان عن إصابتين بـ كورونا

وطن: أقرّت الجهات الحكومية في غزة، الأحد، مجموعة إجراءات وقائية، لمنع تفشّي فيروس "كورونا"، بعد الإعلان عن اكتشاف أول إصابتيْن.

وقال أيمن البطنيجي، المتحدث باسم شرطة غزة، إنه "حفاظا على سلامة الجميع، تم إقرار إغلاق جميع صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية".

كما منعت الشرطة، وفق البطنيجي، إقامة بيوت العزاء والحفلات، إلى جانب إغلاق جميع المقاهي وصالات المطاعم في كافة محافظات القطاع.

وأعلن البطنيجي عن تعطيل صلاة الجمعة في كافة مساجد غزة.

وبيّن أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها بدءا من الأحد، وحتّى إشعار آخر.

وطالب أهالي القطاع بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، محذرا من مساءلة كافة المخالفين.