نقابة الأطباء واتحاد المشافي الخاصة يناشدان الرئيس ورئيس الوزراء بإغلاق كافة المعابر وحماية الكوادر الطبية

رام الله- وطن: ناشدت نقابة الاطباء- مركز القدس واتحاد المستشفيات الخاصة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتيه بضرورة اغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية، وحماية الاطباء والكوادر الطبية.

وجاءت المناشدة بالنص كما يلي:

في ظل انتشار وباء الكورونا الذي يجتاح العالم، وبالنظر الى تجربة واهان الصينية التي انتصرت على الفيروس رغم تسجيل مئات الاف من الاصابات عن طريق الحجر المنزلي المطلق، واستنادا إلى الدراسات الطبية العالمية التي تؤكد ذلك فاننا في نقابة اطباء فلسطين واتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية اذ نشيد بجهود الحكومة والكوادر الصحية والمؤسسة الامنية بدعم ومساندة ورعاية الرئيس محمود عباس ومتابعة رئيس الوزراء د.محمد اشتيه، الا اننا نناشدكم من منبرنا الطبي الصحي الوطني بما يلي:

1. ضرورة فرض الاغلاق التام ومنع التجوال الشامل في كافة المحافظات تحت طائلة المسؤولية القانونية، كون الفيروس سريع الانتشار، وان استمرت الامور على ما هي عليه لا سمح الله، سنصل لمرحلة لن تُحمد عقباها.

2. نناشدكم بضرورة اغلاق تام شامل وحازم للمعابر الحدودية مع الاردن وجمهورية مصر ومن جانب آخر اغلاق المعابر مع اسرائيل، كوننا نمر بأصعب وأكثر مرحلة حساسية الان وهي التي ستحدد مستقبل تعاملنا مع الفيروس سواء بالانتشار او الانتصار.

3. نناشدكم بضرورة توفير كافة مستلزمات الحماية والوقاية الطبية لكافة الكوادر الصحية فهي خط الدفاع الأول الذي يجب تحصينه ليتسنى لهم أداء واجبهم المهني على اكمل وجهةللانتصار في هذه المعركة.

4-العمل وبالسرعة الممكنة على توفير اكبر عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي وتجهيزات وحدات الإنعاش وأدواتها تحسبا لما هو اخطر .

5- زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها للمشتبه باصابتهم لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس.