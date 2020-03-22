مواطنون يطلقون حملة لتحميل الاحتلال المسؤولية تجاه قطاع غزة بعد وصول الكورونا اليه

وطن: اطلق مواطنون حملة تطالب حكومة الاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، كدولة احتلال لمواجهة فيروس كورونا بعد وصوله الى القطاع، محذرين من كارثة إنسانية محققة لإبادة مليوني انسان في القطاع المحاصر.

كما دعا المواطنون في حملتهم منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والرئيس محمود عباس كرئيس لكل الشعب الفلسطيني، بتحمل المسؤولية تجاه قطاع غزة.

وطالب المواطنون حركة حماس بإنهاء الانقسام، كما دعوا السلطة والحكومة للقيام بكامل واجباتها لعون وتكافل اهالي القطاع.

واطلق القائمون على الحملة وسما "كفي عبثاً بحياة شعبنا # انقذوا غزة".



