اشتية سيعلن عن اجراءات وتدابير مشددة جديدة ظهر اليوم لمواجهة كورونا

وطن: يترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وسيعقد الاجتماع في تمام الساعة 11، حيث سيعلن رئيس الوزراء عقب الاجتماع اجراءات وتدابير احترازية جديدة مشددة.

وتاتي الاجراءات الجديدة استكمالا لما اتخذته الحكومة من اجراءات سابقة، استنادا الى حالة الطوارئ التي اعلنت في 5 اذار الماضي.

وتتزامن هذه الاجراءات مع استمرار تسجيل اصابات جديدة في فايروس كورونا في الضفة الغربية والتي كان اخرها لفتاة من قرية شقبا قرب رام الله.