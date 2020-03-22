الصحة الإسرائيلية: 945 إصابة بفيروس كورنا بينها 20 بحالة خطيرة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 945 إصابة ، بينها 20 إصابة وصفت بالخطيرة.

ويأتي هذا الإعلان مع دخول تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي.

وتبدي وزارة الصحة مخاوفها من مغبة تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل .