شبكة صامدون تحذر من تحويل السجون إلى مختبرات طبية للتلاعب بحياة الأسرى

وطن: اكدت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين ان "الهجمة الصهيونية ضد الاسرى مستمرة لتضييق الخناق عليهم بكل وسيلة ممكنة، عن طريق الاستمرار في حملات الاعتقالات المستعرة، وحرمان الأسرى في السجون من المواد الاساسية اللازمة للتعقيم، ومنع زيارات الأهل والمحامين، والاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون."

واضافت الشبكة في بيان لها " ان ما قام به الاحتلال أخيراً من تعريض الاسرى للخطر المباشر في مراكز التحقيق حيث تعرض 4 من أسرانا الأبطال إلى احتكاك مباشر مع أحد المحققين المصاب بالفيروس مما أدى إلى الاشتباه بإصابتهم بالعدوى ووضعهم في حجر صحي مجهول المكان حيث رفضت إدارة السجون الصهيونية الإفصاح عنه."

وقالت الشبكة "يقبع الآن أكثر من (5000) أسير في سجون العدو من بينهم قرابة (200) طفل، و(43) أسيرة و(700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة، وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية. مما يعني أن حياة أسرانا الأبطال معرضة لخطر حقيقي في ظل البيئة المغلقة والمحاصرة والموبوءة."

وحذرت شبكة صامدون من المساس بالاسرى وتحويل السجون إلى مختبرات طبية تتلاعب بحياة الأسرى وتعرضهم للخطر، ونحذر من كافة الممارسات التي تتعمد فيها إدارة السجون نشر الفيروس بين الأسرى، ونؤكد أن الاستهتار بحياة أي أسير لن يقابل إلا بثورة شعبية وأثمان باهظة سيدفعها العدو الصهيوني.

ودعت الشبكة أحرار العالم وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى الوقوف سداً منيعا في وجه آليات العقوبات الجماعية التي ينتهجها العدو الصهيوني تجاه ألحركة الاسيرة.

وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بـ"تحمل مسؤولياتها اتجاه الحركة الأسيرة ووقف سياسة التخاذل والمساومة على الحقوق"، وطالبت المؤسسات الدولية بالكف عن انتهاج الصمت وادعاء الحياد في الوقت الذي أصبح واضحاً لشعوب العالم تواطئ العديد من هذه المؤسسات مع العدو الصهيوني ومع الحكومات الرأسمالية والرجعية المتطرفة.