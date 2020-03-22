اصابتان بالكورونا في غزة لمواطنين اثنين عادا من باكستان

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وجاء إعلان الصحة صباح اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقده وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد أبو الريش نبأ إصابة اثنين من املواطنين الغزيين بفايروس كورونا.

وقال أبو الريش إن المواطنين المصابين كانا عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع.

وأوضح أبو الريش أنه " لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة، وأنه تم اكتشاف الحالتين بين المحجورين"، مشددا على صحة وأهمية العزل الاجباري الذي قامت به وزارة الصحة.

ونوه إلى أنه تم "عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني".