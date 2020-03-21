فيديو | إغلاق مداخل قرية "شقبا" وإعلان منع الحركة فيها بعد اكتشاف إصابة شابة بكورونا

وطن: قامت لجنة طوارىء قرية "شقبا" غرب رام الله، مساء يوم السبت، بإغلاق مداخل القرية، معلنة منع الحركة فيها عقب اكتشاف إصابة شابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة في قرية شقبا غرب رام الله ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 36 إصابة.

وأوضح أن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله، حيث أن الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة وكانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص يوم السبت إصابتها بالفيروس.

وأكد أنه سيتم نقل المصابة إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.