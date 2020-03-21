ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا ولا داعي للمبالغة في الشراء

وطن: قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن "الاختلاط" سبب رئيس بانتشار فيروس كورونا ، وبالتالي سنحد من هذا الأمر من خلال إجراءات وتدابير وقائية جديدة سيعلن عنها رئيس الوزراء يوم غد الأحد.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصحفي الذي عقد مساء اليوم السبت، عدم وجود أي إصابات جديدة سوى الـ 3 حالات التي تم تسجيلهم اليوم، موضحا أنها حالة من الداخل وحالتين من رام الله لأخ وشقيقته عادوا من الخارج، وثلاثتهم بالحجر الصحي.

وفيما يخص المخزون الغذائي وتوافد الناس في الأسواق، أكد ملحم، أن وزير الاقتصاد أبلغه بثبات الأسعار، وعدم وجود أي خوف من نفاذ المواد الغذائية، وبالتالي لا داعي للتزاحم بالأسواق ومبالغة بكثرة الشراء جراء ذلك.

وأضاف أنه تم توقيف 4 تجار على خلفية رفع الأسعار، وإحالتهم للتحقيق، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد ستبقى مراقبة على حالة الأسواق والعمل على منع الاحتكار ورفع الأسعار.

وفي سؤال مراسل وطن، حول انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للعمال في الداخل.. هل سيكون هناك إجراءات لتطبيق هذه القرار؟

أجاب ملحم، أنه سيتم تطبيق مع تم الإعلان عنه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتولى عدم السماح بدخول وخروج العمّال.

وعند إجابته على سؤال مراسلنا، إذا ما كانت خدمة الـ (vip) على معبر الكرامة لا زالت تعمل أو أنها متوقفة؟

قال ملحم، إن هناك اتصالات متواصلة مع الأشقاء في الأردن ومصر، للحد من إجراءات الدخول والخروج، باستثناء حالات قد تكون ضرورية جداً وتكون معلومة وخاضعة للفحص الطبي.

وختاما، أكد المتحدث باسم الحكومة أن جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي ستتخذ غدا، تصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم، لمنع زيادة تفشي وباء كورونا في فلسطين.