تسجيل 53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في روسيا خلال يوم واحد

وطن: أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، بـ"تسجيل 53 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في 18 منطقة داخل روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرا إلى أن الحصيلة العامة للمصابين بالمرض في البلاد ارتفعت بالتالي إلى 306 حالة بعد أن كانت على مستوى 253.

وأوضح المركز أن 6 حالات جديدة من أصل 53 سجلت في العاصمة موسكو و17 في مقاطعة موسكو.

وأضاف المركز أن 4 اشخاص كانوا مصابين بالفيروس، خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها بعد التأكد من تعافيهم، وذكر أن هذا العدد بلغ بشكل عام 16 شخصا، بينهم 13 مواطنا روسيا و2 صينيان و1 إيطالي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11876 وفاة و93584 حالة شفاء.