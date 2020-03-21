ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 833

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 833، بينهم حالة وفاة، و15 حالة خطيرة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

وأوضحت أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 274 مريضاً فيما يعالج 233 شخصًا في المنزل. وأضافت ان 84 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 255 مصابا تتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم إلى الأقسام المناسبة.

وتوفي قبيل انتصاف ليل أمس الجمعة، أوّل مُصاب بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، بعد علاج استمرّ لنحو أسبوع.