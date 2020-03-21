الشرطة تقبض على 6 أشخاص من اصحاب المقاهي و النوادي لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية

وطن: قبضت الشرطة اليوم على 6 أشخاص من أصحاب المقاهي ونوادي الكمبيوتر و صالات البلياردو ، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، أن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة ومركز شرطة كفر ثلث ومركز شرطة كفر زيباد ، تساندهم قوة من شرطة المباحث العامة وقوة من الأجهزة الأمنية قاموا اليوم بإغلاق 6 اماكن ما بين مقاهي ونوادي كمبيوتر و صالات بلياردو في محافظة قلقيلية و ذلك أثناء جولات في المدينة وقراها وبلداتها وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن و تنفيذا لتعليمات عطوفة محافظ محافظة قلقيلية .

وأكدت انه تم التحفظ على الأشخاص الستة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم جميعا حسب الأصول .